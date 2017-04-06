Look to the Sky at Tampa Theatre

THE WORLD PREMIERE OF "LOOK TO THE SKY" IS TAKING PLACE THIS SATURDAY AT 2 P-M AT TAMPA THEATER .. PROCEEDS BENEFIT "STARTING RIGHT NOW - THAT HELPS TO END HOMELESSNESS FOR KIDS. FOR MORE, HEAD ONLINE TO www.TAMPATHEATRE.ORG.
© 2017 WTSP-TV
Brett Culp Filmmaker behind the new documentary "Look to the Sky" talks to GDTB.
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