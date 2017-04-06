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Look to the Sky at Tampa Theatre

Brett Culp Filmmaker behind the new documentary "Look to the Sky" talks to GDTB.

Great Day Tampa Bay , WTSP 10:00 AM. EDT April 06, 2017

THE WORLD PREMIERE OF "LOOK TO THE SKY" IS TAKING PLACE THIS SATURDAY AT 2 P-M AT TAMPA THEATER .. PROCEEDS BENEFIT "STARTING RIGHT NOW - THAT HELPS TO END HOMELESSNESS FOR KIDS. FOR MORE, HEAD ONLINE TO www.TAMPATHEATRE.ORG.

 

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