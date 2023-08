USPS temporarily suspends some services due to Hurricane Idalia

Some residents in areas hit by Hurricane Idalia will be affected by the postal service's suspension of services.

TAMPA, Fla. — If you live in areas hit by Hurricane Idalia, you may be waiting a little bit longer for your mail.

USPS announced that it's temporarily suspending mail delivery and retail operations in certain areas. It will continue to monitor weather conditions and will restore service when it is safe to do so.

Operations at the following Post Offices are suspended due to Hurricane Idalia — this link will update in real-time:

Anna Maria, 101B S Bay Blvd, Anna Maria, 34216

Aripeka, 18925 Aripeka Rd, Aripeka, 34679

Bay Pines, 10000 Bay Pines Blvd Bldg 20, Bay Pines, 33744

Bradenton Beach, 116 Bridge St, Bradenton Beach, 34217

Brooksville Aviation, 16150 Aviation Loop Dr, Brooksville, 34604

Brooksville DTS, 207 E. Fort Dade Ave, Brooksville, 34601

Brooksville MPO, 19101 Cortez Blvd, Brooksville, 34601

Brooksville Plaza, 7341 Spring Hill Dr., Brooksville, 34606

Brooksville Spring Hill Br, 8501 Philatelic Dr, Brooksville, 34606

Clearwater Main, 100 S Belcher Rd, Clearwater, 33765

Clearwater Postmaster, 100 S Belcher Rd, Clearwater, 33758

Cleveland Street, 650 Cleveland St, Clearwater, 33755

Countryside Postal Store, 25941 Us Highway 19, Clearwater, 33763

High Point, 4600 140th Ave N Ste 100, Clearwater, 33762

Sunset Point, 1851 N Hercules Ave, Clearwater, 33763

Crystal Beach, 420 Crystal Beach Ave, Crystal Beach, 34681

Dunedin, 1350 County Road 1, Dunedin, 34698

Elfers, 4122 Madison St, Elfers, 34680

Holiday Br, 4737 Mile Stretch Dr, Holiday, 34690

Hudson St, 13610 Big Bend Dr, Hudson, 34667

Indian Rocks Beach, 204 4th Ave, Indian Rocks Beach, 33785

Istachatta, 28199 Magnon Dr, Istachatta, 34636

Land O Lakes, 5230 Land O Lakes Blvd, Land O Lakes, 34639

Land O Lakes CAX, 5875 Ehren Cutoff, Land O Lakes, 34639

Largo, 50 8th Ave SW, Largo, 33770

Largo Seminole St, 9355 113th St, Largo-Seminole, 33772

Longboat Key, 560 Bay Isles Rd, Longboat Key, 34228

Madeira Beach, 15019 Madeira Way, Madeira Beach, 33708

New Port Richey, 6550 Main St, New Port Richey, 34653

Trinity CAX, 4022 Little Rd, New Port Richey - Trinity, 34655

Nobleton, 29095 Forbes St, Nobleton, 34661

Oldsmar, 3905 Tampa Rd, Oldsmar, 34677

Ozona, 310 Orange St, Ozona, 34660

Palm Harbor, 495 Alt 19, Palm Harbor, 34683

Pinellas Park, 5260 78th Ave N, Pinellas Park, 33781

Embassy Crossing, 9602 Us Highway 19, Port Richey, 34668

Port Richey CAX, 8101 Washington St, Port Richey, 34668

Punta Gorda Main Office, 130 E Marion Ave, Punta Gorda, 33950

Safety Harbor, 1703 N Mcmullen Rd, Safety Harbor, 34695

Crossroads, 1275 66th St N, Saint Petersburg, 33710

Euclid, 901 34th Ave N, Saint Petersburg, 33704

Gateway Mall, 701 77th Ave N, Saint Petersburg, 33702

Gulfwinds, 4222 22nd Ave S, Saint Petersburg, 33711

Midtown, 1750 16th St S, Saint Petersburg, 33705

Northside, 1201 Gandy Blvd N, Saint Petersburg, 33702

Open Air, 76 4th St N, Saint Petersburg, 33701

Saint Petersburg Main Office, 3135 1st Ave N, Saint Petersburg, 33730

St Petersburg Postmaster, 3135 1st Ave N, Saint Petersburg, 33730

St Pete Beach, 250 Corey Ave, St Pete Beach, 33706

Tarpon Springs, 850 E Lime St, Tarpon Springs, 34689

No alternate sites are available.